В Севастополе проверили соблюдения графика движения маршрутом №12

После неоднократных жалоб на несоблюдение расписания движения маршрутом №12 дептранс провел проверку.

За последние две недели были зафиксированы обращения жителей Максимовой дачи, а также улицы Коломийца, сообщили в правительстве города. Контроль провели сотрудники департамента транспорта.

Оказалось, что причина в обновленном расписании, о котором не было сообщено жителям.

«По результатам мониторинга было установлено, что сменилось расписание движения автобусов и в дневное время увеличен интервал движения. Но при этом перевозчик несвоевременно обновил расписание на промежуточных остановочных пунктах, что привело к заблуждению. Жители ждали автобус с интервалом в 15 минут, а автобус в межпиковое время стал приходить с интервалом в 20 минут», – сообщил замдиректора дептранса Алексей Кобышев.

Во время контроля сотрудник находится на остановочном пункте по маршруту следования автобуса, фиксирует время отправления, прибытия, интервал движения. Затем полученные данные анализируют, и если нет никаких факторов, мешающих исполнить расписание, в адрес перевозчика направляется предписание об устранении нарушений.

В правительстве напомнили, что оставить обращение о работе транспорта можно онлайн на сайте правительства Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя