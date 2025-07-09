В Севастополе начали строить доступное жилье на Горпищенко 

Квартиры будут продаваться с чистовой отделкой «под ключ». Цена продажи 1 кв. м. общей площади жилого помещения в 2025 году составит 147 тыс. рублей, что ниже средней цены продажи по рынку на 30% (средняя стоимость предложения жилья на рынке без отделки в Севастополе составляет 207 тыс. руб. за 1 кв. м, при этом средняя стоимость отделки составляет от 30 тыс. руб. за 1 кв. м), отметили в правительстве Севастополя.

Стать участником этого проекта могут граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, молодых специалистах (до 35 лет) работающих в государственных (муниципальных) органах, предприятиях и учреждениях в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, работниках государственных (муниципальных) органов, предприятий и учреждений, имеющих не менее 5 лет стажа работы в таких организациях, получателях материнского капитала, молодых и многодетных семьях, детях-сиротах, гражданах, переселяемых из аварийного жилья».



Покупатели квартир смогут воспользоваться кредитной программой «Семейная ипотека», в рамках который стоимость ипотечного кредита не превышает 6%, первоначальный взнос 20%. Максимальная сумма кредита – 6 млн. руб. В кредитной программе могут участвовать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет включительно или двое несовершеннолетних детей.

Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования с 1 июля приступил к формированию списка лиц, имеющих право на приобретение доступного жилья.

Получить консультацию и подать документы можно по адресу: ул. Гоголя, 8, в рабочие дни с 10.00 до 12.00, а также по тел. 54-19-27.

Помимо этого, получить консультацию и подать документы можно в департаменте капитального строительства по адресу: ул. Ленина, 66. Консультация по вторникам и четвергам с 15:00 до 18:00.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя