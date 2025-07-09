Пострадавший на пляже в Курске мальчик закрывал собой маму

ВСУ атаковали пляж в Курске — три человека погибли, еще шестерых ранило.

ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, сообщил Хинштейн. В результате удара на месте погибли три человека. Раненых семеро, среди них пятилетний ребенок. Один мужчина получил осколочное ранение плеча, второй травму ребер и также осколочное ранение. Пострадавших экстренно доставили в областную больницу.

Трое пострадавших из-за атаки ВСУ на курский пляж, включая ребенка, в тяжелом состоянии. 5-летний мальчик сейчас в реанимации, его переведут вместе с мамой в Москву, заявил губернатор области Хинштейн.

По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации.

Ещё один раненый — парень, который шёл мимо пляжа. Услышал, как кричат женщины и ребёнок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Всего в областную больницу доставили шесть пострадавших. Ранее врио губернатора сообщал о семи раненых. В результате атаки погибли трое человек. Один из них — сотрудник Росгвардии.

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Ольга Сурикова