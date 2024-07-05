В Севастополе открылась выставка картин Константина Коровина

4 июля в Российской галерее искусств открылась выставка «Константин Коровин. Симфония Света». Константин Коровин — русский импрессионист, чья живопись поражает легкостью широких мазков и полифонией цвета. Он был и сценографом, и архитектором, и педагогом, и писателем.

Вся экспозиция погружена в полутьму, и только картины прицельно освещены и, кажется, сияют изнутри. Такой кураторский подход превращает зал в космическое пространство, где сошлась «Симфония света». Каждое произведение — как отдельная планета, освещенная многогранным даром Коровина.

Экспозиция подготовлена в сотрудничестве с девятью федеральными и региональными музеями России.

Выставку можно посетить до 29 сентября.

Фото Анны Корниловой

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