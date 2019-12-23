Владимир Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста. Он проехал из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Президента в пути сопровождали Министр транспорта Евгений Дитрих, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава Крыма Сергей Аксёнов, и глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Глава государства отметил, что открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту показало способность России реализовывать инфраструктурные проекты мирового уровня и тем самым положительно влиять на экономику.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев полагает, что открытие железнодорожного движения увеличит турпоток в Севастополь и Крым минимум на 20%. Также глава города рассказал, что с июля по мосту начнут курсировать грузовые поезда, что положительно скажется на работе Севастопольского морского порта.

Первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в 14:00, он прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25. На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов. Поездка будет продолжаться 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь будут ходить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ. Время в пути составит 33 часа.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)