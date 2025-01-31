Возвращение школьных дискотек поможет повысить рождаемость

Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре уверена, что только 8% детей хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года,

У молодежи отсутствуют условия для романтики. Поэтому следует вернуть школьные дискотеки.

«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки. Это очень важно, потому что даже внешний вид предполагает совершенно другого качества отношения между мальчиками и девочками», — добавила Агре.