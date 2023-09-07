В Севастополе Росгвардии пришлось спасать музейный комплекс от пьяного гостя

В Севастополе Росгвардейцы задержали пьяного мужчину на территории «Военно-исторического музея фортификационных сооружений», расположенного на Северной стороне города.

Вызов от работника музея поступил ранним утром. Он заметил на территории 30-й береговой батареи постороннего и вызвал Росгвардию.

Как выяснили патрульные, прибывшие на место инцидента, неизвестный мужчина перелез через забор и направился вглубь охраняемой территории. Росгвардейцы быстро обнаружили незваного гостя, по внешним признакам, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

Ольга Сурикова

Фото: Русское географическое общество