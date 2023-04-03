Развожаев съездил на боевые позиции Севастопольского батальона бригады морпехов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на выходных съездил на боевые позиции нашей 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Он побывал в расположении штурмового батальона бригады, которому Министерство обороны РФ присвоило имя — Севастопольский.

Губернатор передал замполиту часть тиража последнего выпуска «Славы Севастополя» и детские письма. «Нашим ребятам там, за «ленточкой», очень важно получать весточку из родного города. Детские письма традиционно растрогали воинов, парни говорят, что чувствовать поддержку очень важно для тех, кто находится на передовой», — отметил он.

Также глава города передал бойцам шевроны с Павлом Степановичем Нахимовым и с гербом Севастополя. Привез очередную партию дополнительной помощи: тепловизионные прицелы. И сигареты и сладкое.

Комбриг сообщил Развожаеву, что сейчас всего достаточно, есть точечные просьбы. «Мы их обязательно выполним в рамках той гуманитарной помощи, которую оказываем нашим подразделениям с начала СВО — на фронт за это время мы закупили и отправили лекарств, амуниции, продуктов на сумму больше 140 млн рублей», —добавил Развожаев.

Ольга Сурикова