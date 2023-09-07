За ночь сбито 7 беспилотников ВСУ в разных регионах России

БПЛА были направлены на Московскую, Ростовскую и Брянскую области.
Около 4 утра средствами ПВО сбит беспилотник в подмосковном Раменском. Предварительно, это был украинский «Бобер», способный пролетать до 1000 километров. В результате падения обломков выбило стекла в жилой многоэтажке. Никто из людей не пострадал.
Около трех ночи два БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону: один упал в западной части города, второй — в центре города, около штаба ЮВО, прогремел взрыв, повреждены
автомобили и здания, пострадал один человек.
В результате еще одной атаки беспилотника в соседнем Батайске повреждения получил двухэтажный гостевой дом. Без пострадавших.
Также украинские БПЛА ночью и утром трижды пытались атаковать Брянскую область. Все беспилотники были сбиты, в результате падения одного из них в районе ж/д вокзала в Брянске посекло осколками несколько автомобилей, повреждено остекление здания вокзала. Пострадавших среди людей нет