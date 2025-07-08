Погода в Севастополе 8 июля

Погода
08-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 34…36°

Температура воды в море 22-23°

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 