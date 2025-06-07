В Севастополе введены два новых сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!»

Город
07-06-2025

В зависимости от характера угрозы теперь возможны следующие виды сигналов:

📍Воздушная тревога;
📍Баллистическая угроза;
📍Морская опасность;
📍Воздушная тревога и морская опасность.

Действия при сигнале «Морская опасность»:

Находясь в борту плавсредства: немедленно причалите, выйдите на берег и укройтесь в специально оборудованных укрытиях либо ближайших капитальных зданиях.

Находясь на пляже: покиньте прибрежную зону и удалитесь от воды минимум на 100 метров, укройтесь в ближайших защитные сооружениях или капитальных зданиях. Естественный ландшафт также может служить укрытием.

Берегите себя. Не пренебрегайте сигналами опасности!

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