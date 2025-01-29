В продаже появились билеты до Евпатории в летний период

«Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на летний период 2025 года.

Поезд №173/174 Москва – Евпатория будет отправляться из Москвы с 27 апреля по 15 октября, из Евпатории с 25 апреля по 13 октября.

Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет отправляться из Петербурга с 25 апреля по 26 сентября, из Евпатории с 27 апреля по 28 сентября.

Кроме того, продажа билетов на 1 мая откроется первого февраля.

В период майских праздников будут курсировать следующие поезда «Таврия»:

№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь (ежедневно);

№ 18/17 Москва Казанская – Симферополь (ежедневно);

№ 28/27 Москва Казанская – Симферополь (ежедневно);

№ 68/67 Москва Казанская – Симферополь (ежедневно);

№ 75/76 Омск – Симферополь (2 раза в неделю);

№ 92/91 Москва Казанская – Севастополь (ежедневно);

№ 97/98 Москва Павелецкая – Симферополь (ежедневно);

№ 142/141 Пермь – Симферополь (2 раза в неделю);

№ 316/315 Адлер – Симферополь (ежедневно);

№ 426/425 Кисловодск – Симферополь (через день);

№ 173/174 Москва Павелецкая – Евпатория (ежедневно);

№ 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (ежедневно).