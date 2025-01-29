Активисты ЛДПР очистили от мазута пляж «Голубая бухта»

На севастопольские пляжи продолжает приносить мазут. Особенно тяжело дается уборка галечных пляжей — мешки быстро становятся неподъемными, заполняясь загрязненными камнями. Очистка каждого камня сетками — кропотливый и долгий труд.

С первых дней чрезвычайной ситуации активисты ЛДПР выходят на уборку пляжей.

«Я искренне верю, что забота о природе — это наша общая ответственность. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Только совместными усилиями мы сможем восстановить экосистему и вернуть людям возможность наслаждаться чистыми и безопасными пляжами», — отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.