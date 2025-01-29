В Севастополе пьяный мужчина развлекался, разбивая кирпичом машины

41-летний ранее судимый мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил развлечься, взял камень и стал наносить удары по припаркованным машинам. Мимо проходила 54-летняя жительница Севастополя, которая тут же позвонила в полицию и сообщила о совершающемся преступлении.

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Дебошир был задержан, но он успел нанести двум автомобилям повреждения на сумму более 60 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело, теперь он может получить до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова