Президент утвердил обновленную ядерную доктрину России

Указ вступил в силу 19 ноября. В документе подчеркивается, что ядерное оружие для России – крайняя мера сдерживания. В то же время, доктрина расширяет перечень угроз, при которых допускается применение ядерного оружия, включая агрессию с участием ядерной державы и критическую угрозу суверенитету России даже обычным оружием.

Ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника». Под понимаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы). Агрессия государства — члена блока или коалиции против России или ее союзников «рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза в целом)».

В доктрине отдельно перечислены военные опасности для России, которые «в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации», для нейтрализации которых «осуществляется ядерное сдерживание»:

— наличие у потенциального противника видов оружия массового поражения, которое могут применить против России;

— наличие средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, беспилотников;

— наращивание потенциальным противником рядом с Россией или территорией ее союзников «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия»;

— создание противником в космосе средств противоракетной обороны и противоспутниковой борьбы;

— размещение на территории неядерных государств ядерного оружия;

создание новых и расширение старых коалиций и военных блоков, «приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации».

— действия потенциального противника, «направленные на изоляцию части территории Российской Федерации»;

— действия противника, которые могут привести к экологическим или социальным катастрофам;

— планирование и проведение «широкомасштабных военных учений вблизи границ» России;

— «неконтролируемое распространение оружия массового поражения».

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Анна Левина