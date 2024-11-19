Президент утвердил обновленную ядерную доктрину России

Указ вступил в силу 19 ноября. В документе подчеркивается, что ядерное оружие для России – крайняя мера сдерживания. В то же время, доктрина расширяет перечень угроз, при которых допускается применение ядерного оружия, включая агрессию с участием ядерной державы и критическую угрозу суверенитету России даже обычным оружием.
Ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника». Под понимаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы). Агрессия государства — члена блока или коалиции против России или ее союзников «рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза в целом)».
В доктрине отдельно перечислены военные опасности для России, которые «в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации», для нейтрализации которых «осуществляется ядерное сдерживание»:
— наличие у потенциального противника видов оружия массового поражения, которое могут применить против России;
— наличие средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, беспилотников;
— наращивание потенциальным противником рядом с Россией или территорией ее союзников «группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия»;
— создание противником в космосе средств противоракетной обороны и противоспутниковой борьбы;
— размещение на территории неядерных государств ядерного оружия;
создание новых и расширение старых коалиций и военных блоков, «приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации».
— действия потенциального противника, «направленные на изоляцию части территории Российской Федерации»;
— действия противника, которые могут привести к экологическим или социальным катастрофам;
— планирование и проведение «широкомасштабных военных учений вблизи границ» России;
— «неконтролируемое распространение оружия массового поражения».
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