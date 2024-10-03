Уставший водитель на иномарке врезался в рейсовый автобус

Сегодня в 14:00 на трассе «Таврида» в районе поселка Зуя Белогорского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Симферополь—Пятигорск».

По предварительной информации, водитель легковушки, чувствуя усталость и потеряв бдительность, не справился с управлением и врезался в автобус.

В результате аварии водитель Renault получил травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. К счастью, среди 21 пассажира автобуса никто не пострадал.

Прокуратура Республики Крым начала проверку обстоятельств происшествия с целью установить причины и виновных в ДТП. Ведется расследование, в рамках которого будут собраны все необходимые материалы и проведены экспертизы. За безопасность на дорогах и соблюдение правил дорожного движения будет проведена дополнительная работа, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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Кристина Ветер