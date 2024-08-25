Сергей Полунин ушел с поста ректора Академии хореографии в Севастополе и сразу же женился

Экс-ректор севастопольской Академии хореографии, артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка, фигуристка Елена Ильиных сыграли свадьбу.

Фотографиями с торжества в своем Telegram-канале поделилась Ильиных, которая взяла фамилию мужа.

«Так я стала женой космически любимого мною человека», — написала она 23 августа.

Сам Полунин событие публично не комментировал.

Судя по кадрам, на свадьбе были все трое детей молодоженов.

Отдельным постом Ильиных «отчиталась» о прошедших годах жизни с Полуниным: «Поставили 6 спектаклей <…> Родили троих сыновей: Мир 4 годика, Дар 2 годика, Эра 9 месяцев».

«Ожидание было не томным», — добавила она.

21 августа стало известно, что Сергей Полунин ушел с поста ректора Академии хореографии в Севастополе. Впрочем, окончательно он не попрощался.

«С настоящего времени исполняющей обязанности ректора ФГБОУ ВО Академии хореографии Севастополя станет прима-балерина, Народная артистка России Мария Александровна Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником», — такая запись появилась на странице Академии в соцсети «ВКонтакте».

Он занимал пост ректора почти пять лет: 24 декабря 2019 в Севастополе торжественно открыли Академию хореографии и подписали соглашение о сотрудничестве с фондом Сергея Полунина.

Напомним, Академия станет частью масштабного культурно-образовательного и музейного комплекса, который возводят на мысе Хрустальном.

Дарья Тимофеева

Фото: Telegram-канал Блэксваней

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