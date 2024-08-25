Основатель Telegram Павел Дуров взят под стражу в Париже

В мире Политика Происшествия
25-08-2024
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Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан вечером в субботу, 24 августа, во Франции.

Что известно к данному часу:

  • Бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.
  • Дуров прилетел на своем частном джете из Азербайджана, с ним были женщина и телохранитель.
  • Жандармы ждали его у трапа самолета.
  • Дуров — гражданин Франции с 2021 года.
  • Ордер на арест, который на него выписали, действует только на территории Франции.
  • Основная претензия к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. По мнению французских властей, это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, распространения детского порно, терроризма и других тяжких преступлений.
  • Дурову грозит до двадцати лет тюрьмы.
  • Ожидается, что в воскресенье, 25 августа, он предстанет перед судом.
  • Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.
  • Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции: «POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».
  • В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что осознает риск своего ареста, ощущая давление со стороны спецслужб разных государств.
  • Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель будет задержан.

Дарья Тимофеева

Фото: Global Look Press / lukomore. org

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