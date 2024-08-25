Основатель Telegram Павел Дуров взят под стражу в Париже

Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан вечером в субботу, 24 августа, во Франции.

Что известно к данному часу:

Бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.

Дуров прилетел на своем частном джете из Азербайджана, с ним были женщина и телохранитель.

Жандармы ждали его у трапа самолета.

Дуров — гражданин Франции с 2021 года.

Ордер на арест, который на него выписали, действует только на территории Франции.

Основная претензия к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. По мнению французских властей, это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, распространения детского порно, терроризма и других тяжких преступлений.

Дурову грозит до двадцати лет тюрьмы.

Ожидается, что в воскресенье, 25 августа, он предстанет перед судом.

Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции: «POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что осознает риск своего ареста, ощущая давление со стороны спецслужб разных государств.

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель будет задержан.

Дарья Тимофеева

Фото: Global Look Press / lukomore. org

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