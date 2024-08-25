Основатель Telegram Павел Дуров взят под стражу в Париже

Создатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан вечером в субботу, 24 августа, во Франции.
Что известно к данному часу:
- Бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.
- Дуров прилетел на своем частном джете из Азербайджана, с ним были женщина и телохранитель.
- Жандармы ждали его у трапа самолета.
- Дуров — гражданин Франции с 2021 года.
- Ордер на арест, который на него выписали, действует только на территории Франции.
- Основная претензия к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. По мнению французских властей, это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, распространения детского порно, терроризма и других тяжких преступлений.
- Дурову грозит до двадцати лет тюрьмы.
- Ожидается, что в воскресенье, 25 августа, он предстанет перед судом.
- Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.
- Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции: «POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».
- В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что осознает риск своего ареста, ощущая давление со стороны спецслужб разных государств.
- Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель будет задержан.
Дарья Тимофеева
Фото: Global Look Press / lukomore. org