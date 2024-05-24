Благодаря гранту 100 студентов-медиков смогут учиться бесплатно

Еще в 2023 году на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) был создан Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения для подготовки медицинских кадров для нужд здравоохранения города. На целевое обучение 50 медиков по специальности «лечебное дело» был выделен грант Правительством Севастополя в размере 4,7 млн.

Директор Департамента здравоохранения города Севастополя Виталий Денисов отметил, что с сентября этого года еще 50 студентов первокурсников смогут поступить на бюджет, в то же время ребятам второго курса также будут продолжать оплачивать обучение. Целевой набор предполагает пополнение специалистами — терапевтами, которые крайне необходимы городу. Ребята будут учиться шесть лет и получат высшее образование по медицинским специальностям с целью обеспечения кадрами в сфере здравоохранения в Севастополе.

Особо востребованными в городе остаются педиатры, терапевты, онкологи, оториноларингологи, детские онкологи, гематологи.

Анна Левина