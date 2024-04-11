На Украине приняли скандальный закон о мобилизации

Сегодня, 11 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации.

«За» проголосовали 283 депутата, «против» — один, воздержались 49. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Украины.

Этот документ обрел на Украине широкую и печальную известность. Между первым и вторым чтением к законопроекту о мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи.

На основании принятого закона, украинцы, подлежащие военной службе, должны обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней после начала действия закона или продления мобилизации, ожидаемого 13 мая. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф до 22,5 тыс. гривен. Те, кто ранее были признаны ограниченно годными, а также инвалиды 2 и 3 групп, получившие статус после 24 февраля 2022 г., должны пройти медкомиссию.

Мужчинам в Украине необходимо постоянно иметь при себе военно-учетные документы, проверять которые могут полиция, ТЦК и пограничники. Без этих документов нельзя будет получить консульские услуги за границей. Скрывающихся от мобилизации могут лишить водительских прав и конфисковать автомобили в пользу армии через суд. Уголовное наказание предусмотрено только за игнорирование явки по повестке (до 5 лет тюрьмы).

Демобилизация возможна лишь для получивших инвалидность на фронте или освобожденных из плена, без автоматической демобилизации после 36 месяцев службы. От мобилизации могут быть освобождены силовики, 50% чиновников категории Б и В, работники стратегически важных предприятий и их крупные владельцы.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что планируется мобилизовать в армию около 500 тысяч украинцев, в том числе для проведения новых контрнаступательных операций.

Напомним, у Украины есть новый план контрнаступления, заявил президент соседнего государства Владимир Зеленский Bild. Но для его реализации ВСУ не хватает оружия, признался украинский президент. По этой причине Зеленский не назвал точную дату начала контрнаступления.