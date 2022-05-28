Севастопольские рестораторы просят поддержки у властей в сезон без туристов

«Ситуация действительно настолько критичная, что рестораторы просто не знают, что делать. Мы с таким опытом не сталкивались. Мы думали, что ковид ­ это предел наших возможностей, но оказалось, что нет», — рассказал он.

Штукатуров добавил, что их надежды были на летний сезон, но вопрос с транспортной логистикой кардинально не решается: билетов на поезда не хватает, но и люди стали боятся ехать в Крыма из-за его близости к Украине.

Кроме того, повысились цены на закупку продуктов. А если поднять прайс на блюда в заведении можно потерять последних клиентов. Приходится, по его словам, пересматривать меню, заменять компоненты, упрощать рецептуру.

На весенний период предпринимателей освобождали от арендной платы за летние площадки. Но к 1 июня срок амнистии истекает, что очень пугает многих владельцев общепита.

Сейчас еще все надежды на увеличение транспорта с материковой части России на полуостров.

Ольга Сурикова