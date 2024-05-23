Украина сможет бить американским оружием вглубь территории России

По информации из New York Times, в Белом доме обсуждают возможность разрешить Украине применять американское вооружение для атак на территорию России.

Газета отмечает, что в администрации Байдена происходят активные дебаты о снятии текущего ограничения.

Госсекретарь Блинкен выступил с предложением о расширении использования американского оружия, причем его мнение изменилось из-за успехов российских вооруженных сил.

Напомним, сегодня американцы запрещают применять свое оружие против тех территорий, которые были в составе России до 2014 года.

Дарья Тимофеева