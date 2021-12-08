Жителям домов, прилегающих к стройке возле Херсонеса, благоустроят территорию

Военные уйдут с территории к концу года
В жилых многоквартирных домах, которые прилегают к строящемуся Историко-археологическому парку в Южном пригороде Херсонеса, будет проводиться капитальный ремонт с 2022 года, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в этих домах будут отремонтированы фасады и сделано комплексное благоустройство.
Что касается жалоб жителей, проживающих рядом со строительным объектом, на шум по ночам, который мешает им спать, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отметил, что предпринимаются меры, чтобы минимизировать неудобства для людей. В частности, для ночных работ сокращается количество персонала.
«Если днем выходит почти тысяча человек, то ночью входит 100 человек, которые работают непосредственно внутри, минимизируя все шумные работы. Мы понимаем обеспокоенность жителей. Более того, стараемся создавать какие-то благоприятные условия для них с точки зрения благоустройства прилегающей территории», – рассказал Иванов.
Также он рассказал, что полная передислокация воинских частей, расположенных на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического в Севастополе, будет завершена у концу 2021 года.
Напомним, в Южном пригороде Херсонеса Таврического планируется к 1 сентября 2022 году завершить строительство Школы Искусств.
Ольга Сурикова