Жителям домов, прилегающих к стройке возле Херсонеса, благоустроят территорию

Военные уйдут с территории к концу года

В жилых многоквартирных домах, которые прилегают к строящемуся Историко-археологическому парку в Южном пригороде Херсонеса, будет проводиться капитальный ремонт с 2022 года, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в этих домах будут отремонтированы фасады и сделано комплексное благоустройство.