В Севастополе на пенсионера заведено уголовное дело за регистрацию иностранцев

Ему грозит до трех лет лишения свободы

Севастополец фиктивно зарегистрировал у себя дома трех иностранцев, что было выявлено участковыми уполномоченными полиции.

Пожилой мужчина предоставил ложные сведения и поставил на учет по месту пребывания трех граждан ближнего зарубежья, зная наперед, что проживать в его квартире они не будут. Он сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении него заведено уголовное дело за «Фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Севастополе заведено уголовное дело на пожилую женщину за фиктивную регистрацию у себя в доме иностранного гражданина. До этого пенсионерка стала известна тем, что приютила у себя голодную девочку, найденную возле мусорки.

Ольга Сурикова