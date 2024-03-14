Жителя Севастополя шантажировали интимными фотографиями

В Севастополе задержали жителя Воронежской области, подозреваемого в вымогательстве.

В пресс-службе полиции города сообщили, что 33-летний воронежец с целью незаконного заработка приобрел сим-карту, оформленную на другого человека и аккаунт в соцсети под вымышленным именем девушки, а также зарегистрировался в приложении для знакомств. Там он познакомился с 25-летним жителем Севастополя, присылал ему женские фотографии интимного характера, которые выдавал за свои, и просил ответить взаимностью. Так он собрал компромат на парня и потребовал у него 20 тысяч рублей.

Шантажиста задержали во время выезда в служебную командировку. Он рассказал, что увидел такую схему в Интернете и решил таким образом подзаработать.

Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Читайте также: Севастополец насиловал женщину, шантажируя ее интимными видео и фото

Ольга Сурикова