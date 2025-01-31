Жительницу Севастополя оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду

В Севастополе суд оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей за пропаганду отказа от деторождения.

Полиция обнаружила, что 29-летняя женщина размещала в социальных сетях материалы с мизантропическими высказываниями, включая идеи о том, что отказ от детей — это хорошо.

После изменений в законе она не удалила эти публикации, и они оставались доступны для других.

В итоге ей составили протокол за нарушение закона, и суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.

Закон Российской Федерации запрещает «пропаганду чайлдфри» в СМИ, кино, рекламе, интернете. За нарушение предусмотрена административная ответственность.