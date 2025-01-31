ФОТО МЕСЯЦА

В январе в Севастополе произошло немало событий, но одно, по мнению «Севкора» и большинства жителей нашего города – это, мазут, который дошел и до побережья Севастополя.

И снова севастопольцы проявили себя так, как всегда – сплоченно, дружно, отзывчиво.

Мало, кто остался в стороне. Одни регулярно, группами чистили пляжи от мазута, другие круглосуточно работали на мойке и отмывали несчастных птиц, которые погибали в природе без помощи человека.

Очень трогательно видеть, как старушка, которая ходит с палочкой, все равно идет на пляж и пытается помочь. Как молодые девчонки и мальчишки в ночь принимают смену, чтобы помыть птичек, а утром идут на пары.

Севастопольцы взяли на себя ответственность за то, что произошло и прилагают все силы, чтобы помочь нашему любимому морю и птицам.

Фото Анны Корниловой