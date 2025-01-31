Снижение пострадавших от мазута птиц в Севастополе

В Севастополе заметно уменьшилось количество птиц, пострадавших от выброса мазута, благодаря усилиям волонтеров.

Теперь нет необходимости в большом количестве добровольцев в ветеринарной клинике на ул. Могилевская, 16, где ранее формировались группы по 10 человек каждые 3 часа. Пункт приема птиц продолжает работать, а штатные ветеринары оказывают помощь круглосуточно.

Снижение числа пострадавших стало возможным благодаря слаженной работе волонтеров и служб.

Все желающие помочь могут записаться в добровольческий резерв по телефону +7 (8692) 41-70-51.

Также продолжается уборка пляжей, к которой могут присоединиться все желающие, обратившись в штаб общественной поддержки.

В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы необходимо звонить 112.

Фото Анны Корниловой