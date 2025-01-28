Жительнице Керчи вернули 400 тысяч к недополученной пенсии

После вмешательства прокуратуры пенсия 82-летней керчанки возросла до 37 тысяч рублей в месяц.

Женщина обратилась в пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию, так как ей не учли более 30 лет трудового стажа. Однако пенсионный фонд не признал этот стаж из-за ошибок в трудовой книжке.

Прокурор подал в суд от имени пенсионерки, и суд удовлетворил иск. В результате ее пенсия увеличилась с 21 тысячи до 37 тысяч рублей в месяц, а также она получила единоразовую выплату недополученной пенсии в размере 400 тысяч рублей.