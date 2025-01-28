Брошенный пакет в троллейбусе на остановке «Горгаз» привел к экстренной проверке

В Севастополе дежурная часть ОМВД России по Ленинскому району получила тревожный сигнал от водителя троллейбуса маршрута № 5. Во время остановки у общественного транспорта «Горгаз» в салоне был обнаружен бесхозный пакет, вызвавший беспокойство.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Произведя тщательное обследование, они с облегчением выяснили, что внутри пакета не оказалось ничего опасного. Вместо этого в нем были найдены два мобильных телефона и несколько личных вещей.

В данный момент полиция Севастополя активно работает над установлением владельца оставленного имущества.

Не оставляйте свои вещи без присмотра — они могут стать источником ненужных волнений!