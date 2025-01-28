В школьную программу вернется предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России

Об этот заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предмет будут изучать в 5-7 классах. Преподавать ОДНКР будут учителя истории.

Ранее появился приказ Минпросвещения, по которому с 1 сентября 2025 года предлагается исключить учебный предмет ОДНКР из школьной программы. Он может стать частью учебного курса «История нашего края». С критикой решения выступил Патриарх Кирилл. Он призвал не допустить этого. Рабочую группу по согласованию позиций Русской православной церкви и Минпросвещения РФ по данному вопросу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.