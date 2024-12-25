Жительница Симферополя стала жертвой мошенников

60-летняя жительница крымской столицы рассказала, что на своем земельном участке решила построить жилой дом и обратилась за услугами к строителю.

Через онлайн-сервис бесплатных объявлений заказчица нашла мастера, с которым заключила договор об оказании строительных услуг и выплатила ему аванс в размере 150 тысяч рублей. Но после получения денежных средств строитель перестал выходить на связь.

Полиция задержала 38-летнего жителя Белогорского района, который признал свою вину.

Мужчина рассказал, что получив денежные средства, решил их потратить и работу не выполнять. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за мошенничество.