ЛДПР вырвала победу у главного конкурента и возглавила турнирную таблицу СЛФЛ 8х8

Футбольная команда ЛДПР провела настоящий драматический поединок против своего принципиального соперника – команды «Метеор». Встреча, прошедшая в субботу, 18 декабря, завершилась волевой победой наших ребят со счётом 3:2.

Этот матч стал одним из самых ярких и напряженных за весь турнир. К концу игры команда ЛДПР проигрывала 0:2, но в оставшиеся девять минут наши футболисты проявили настоящий характер и сумели не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Голы на 41-й и 44-й минутах вернули ЛДПР в игру, а на 50-й минуте Никита Алферин забил победный мяч.

Лучшим игроком матча признан Никита Алферин.

Эта победа позволила команде ЛДПР под руководством тренера Александра Жабокрицкого единолично возглавить турнирную таблицу СЛФЛ 8х8. После восьми туров наши ребята имеют в своём активе 21 очко (семь побед, одно поражение). На втором месте – «Спартак», на третьем – «Метеор».

Первый круг чемпионата завершён. Второй круг стартует после новогодних праздников, 18 января.