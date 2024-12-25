ЛДПР поможет в ликвидации экологической катастрофы на побережье Кубани

ЛДПР готова оказать помощь МЧС в устранении последствий разлива мазута на побережье Черного моря. Председатель партии Леонид Слуцкий направил письмо главе МЧС Александру Куренкову с предложением о сотрудничестве в условиях чрезвычайной ситуации.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе привело к загрязнению береговой линии и гибели сотен птиц. ЛДПР осознает серьёзность ситуации и готова активно участвовать в ликвидации последствий.

«Наши депутаты и добровольцы уже участвуют в очистке побережья, работает техника. Важно организовать работу по уборке мазута», – отметил Слуцкий. Партия также планирует доставить на место необходимую технику, так как площадь загрязнения превышает 50 километров, что требует срочных усилий для восстановления экологии региона.

«Разлив мазута на побережье Кубани — это серьезная угроза для экосистемы и местной фауны. Инициатива партии по оказанию помощи в ликвидации последствий разлива, а также активное участие депутатов и добровольцев, демонстрируют готовность действовать в интересах природы и общества. Надеюсь, что другие политические силы и организации также подключатся к этой важной работе, чтобы восстановить пострадавшие территории и защитить окружающую среду», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.