Жительница Севастополя заявила об изнасиловании, чтобы скрыть свой блуд

Происшествия
30-03-2024
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В Севастополе женщину, которая решила скрыть свою измену с помощью выдуманного изнасилования, будут судить, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, что в течение недели декабря 2023 года 27-летняя особа гостила у своего приятеля в частном доме. Вернувшись к сожителю, чтобы как-то оправдать свое отсутствие, она придумала неудачное алиби. Женщина написала в отдел полиции заявление о совершении в отношении нее тяжкого преступления, хотя была предупреждена об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Она сообщила полицейским, что c 13 по 18 декабря некая группа лиц против ее воли совершала ее изнасилование.

Однако следователи и сотрудники полиции выяснили, что молодые люди, на которых указала заявительница, были ею оклеветаны.

Расследование уголовного дела в отношении девушки завершено. Свою вину в заведомо ложном доносе она признала полностью.

Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ольга Сурикова

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