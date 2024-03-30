Зеленский хочет ударить ATACMS по Крыму

Владимир Зеленский заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще «не находятся на территории Украины», но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.

По словам Зеленского Украине «срочно необходимы дальнобойные американские ракеты», с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре российских войск. Зеленский подчеркнул, что «в их планах нет ударов по территории России», но вооруженные силы хотят организовать атаки на «полигоны в Крыму».

«ATACM-300s может стать нашим ответом. Когда Россия поймет, что мы можем сбивать их истребители, они отступят с аэродромов в Крыму», — сказал он.

Фото: соцсети