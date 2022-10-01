Жительница Севастополя заплатит штраф за демонстрацию оскорбительного жеста на фона здания правительства

В Севастополе местную жительницу привлекли к ответственности за хулиганские действия. Ее поступок может стоит ей штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

«В полицию обратился местный житель, который сообщил, что в одной из социальных сетей увидел видеопубликацию неизвестной ему девушки, которая демонстрировала оскорбительный жест на фоне административного здания правительства города Севастополя, подсвеченного в цвета Государственного флага Российской Федерации», — говорится в сообщении городского УМВД.

Сотрудниками полиции была проведена проверка, установлена личность девушки, разместившей провокационный видеоролик в соцсети.

Автором оказалась 23-летняя местная жительница. В отношении нее составлен административный протокол за «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Собранные правоохранителями материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил России привлечена к ответственности 23-летняя местная жительница. Она нецензурно высказывалась в отношении действий российских военнослужащих и выкладывала соответствующие посты в соцсети.

Ольга Сурикова