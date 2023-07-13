В Севастополе женщина ударила ножом отца своей подруги

В Севастополе полицейскими задержана женщина за нанесение тяжкого вреда здоровью 60-ленему мужчине

Конфликт между пожилым мужчиной и подругой его дочери начался на фоне алкогольного опьянения.

Обидчица уже была судима за нанесение тяжких телесных повреждений. Она пришла на вечеринку к подруге и ее отцу. Между собутыльниками внезапно возник конфликт, в результате которого подозреваемая схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в брюшную полость, тем самым причинив последнему тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Она арестована.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю