В Севастополе женщина ударила ножом отца своей подруги

В Севастополе полицейскими задержана женщина за нанесение тяжкого вреда здоровью 60-ленему мужчине
Конфликт между пожилым мужчиной и подругой его дочери начался на фоне алкогольного опьянения.
Обидчица уже была судима за нанесение тяжких телесных повреждений. Она пришла на вечеринку к подруге и ее отцу. Между собутыльниками внезапно возник конфликт, в результате которого подозреваемая схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в брюшную полость, тем самым причинив последнему тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Она арестована.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю