Раненный в Брянской области мальчик Федор награжден медалью и ему купят новый дом

Раненный 10-летний мальчик из Брянской области, который спас во время перестрелки двух девочек, награжден ведомственной медалью «Доблесть и Отвага». Федор проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе, сообщили в Следственном комитете России и рассказали историю его подвига.

2 марта Федор и две девочки ехали в Новоропскую среднюю школу на машине. По пути на них напали вооружённые украинские боевики, водитель погиб на месте, говорится в сообщении Следкома.

Федя мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. В этом момент, по его словам, диверсанты вели по ним стрельбу. Мальчик признался, что в момент нападения, ему было очень страшно, но он знал, что на месте оставаться нельзя.

«Сказал девочкам: пошлите через лес в другое село. Мы пошли. И ехал трактор, мы его остановили, сказал ему довезите, он сказал я вас не повезу. Мы пошли дальше, видим, что едет машина, там сидели два дедушки, мы спросили довезете, они сказали довезем. Они нас довезли», — рассказал Федор.

Уже оказавшись дома, Федор увидел, что ранен.

«Я понял, когда мы добежали домой. Я начал снимать куртку, вижу у меня в куртке дырка, кровь пошла. Я понял, что пуля», — добавил он.

Сейчас Федя проходит лечение в Брянской областной больнице №1. Ему провели успешную многочасовую операцию и извлекли пулю из грудной клетки. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. Офицеры Следственного комитета России и власти Брянской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что им купят новый дом со всеми удобствами, так как старый сгорел. Кроме того, юный герой изъявил желание поступить в суворовское училище.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин восхищен геройством мальчика и погибшего при теракте мужчины в Брянской области их поступки будут отмечены.

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Ольга Сурикова