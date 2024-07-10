В Красногвардейском районе Крыма успешно реализован пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов

В ходе реализации проекта дистанционный мониторинг пациентов позволил врачам, работающим с платформой, оперативно отреагировать на критические изменения в состоянии здоровья участников проекта — пациентов, страдающих артериальной гипертензией.

В Красногвардейском районе Крыма завершился пилотный проект по внедрению в работу дистанционного мониторинга пациентов. В проекте приняли участие 173 пациента ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа. На протяжении трех месяцев врачи районной больницы вели мониторинг пациентов при помощи платформы ДМП индустрии здоровья Сбера.



58% пациентов передавали сведения о показателях здоровья при помощи мобильного приложения СберЗдоровья, а у 42% необходимые данные собирали с помощью роботизированного обзвона. В ходе реализации пилотного проекта у трех людей старшего возраста и двух беременных женщин с артериальной гипертензией при передаче данных были выявлены критические отклонения показателей здоровья. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации и направили в адрес пациентов скорую помощь. Благодаря оперативной реакции, люди получили своевременную медицинскую помощь.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Сбер уделяет большое внимание здоровью и качеству жизни людей. В Красногвардейской ЦРБ мы помогли создать новый формат взаимодействия с пациентами, совместно с коллегами из компании-партнера Сбера обучили врачей работе с платформой ДМП. Как показали результаты пилотного проекта – в Крыму дистанционный мониторинг пациентов и другие проекты для здравоохранения могут быть действительно полезны как медицинскому сообществу, так и пациентам, которые благодаря новым технологиям могут передавать показатели здоровья и получать консультации врачей даже не посещая медицинское учреждение. 80% пациентов положительно оценили проект. Это хороший результат, который показывает, что люди готовы

принимать современные технологии и верят в их пользу для себя».

Александр Андреев, директор по развитию медицинской компании СберЗдоровье: «Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. По данным СберЗдоровья, в 2022 году к кардиологам чаще обращались пациенты возрастных групп 35-44, 25-34, то в 2023 – 45-60, 35-44.

Доля спроса среди мужчин и женщин как в 2022 году, так и в 2023 составила в

среднем 28,5% и 71,5%.