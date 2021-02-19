Жительница Севастополя накопила 119 штрафов от ГИБДД

Автомобиль был арестован

В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль местной жительницы, которая накопила 119 штрафов за нарушение правил дорожного движения и отказывалась их оплачивать.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю, штрафов женщина накопила 70 тысяч рублей. Приставы ограничили ей выезд из страны, наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, наложили арест на банковский счет.

После предпринятых мер нарушительница явилась в исполнительную службу на своем автомобиле, который незамедлительно был описан и арестован.

Теперь машина будет принудительно продана, если гражданка не погасит долг.

Напомним, судебные приставы Севастополя взыскали с мужчины 90 тысяч штрафов за управление транспортным средством в пьяном виде.

Ольга Сурикова