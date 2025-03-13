Жительница Севастополя на 8 марта получила в подарок угрозу убийством

Как сообщает пресс-служба полиции Севастополя, 27-летняя местная жительница отмечала 8 Марта в компании своих друзей в баре. Когда праздник был в самом разгаре, у одного из ее приятелей возник спор с другим посетителем, переросший в потасовку. Девушка решила не оставаться в стороне, а попыталась разнять конфликтующих, что не понравилось незнакомцу.

Он достал нож и поднёс его к шее «медиатора», приказав не вмешиваться в конфликт и пригрозив расправой. Девушка всерьез испугалась намерений мужчины и сообщила о произошедшем в полицию.

Дебошира задержали и доставили в отдел. За угрозу убийством ему грозит лишение свободы до двух лет.

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Ольга Сурикова