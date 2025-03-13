В Крыму задержана банда вымогателей

Сотрудниками регионального Управления угрозыска МВД задержана группа лиц, которые подозреваются в вымогательстве с применением насилия крупной суммы денег у индивидуального предпринимателя.

По данным следствия, трое подельников из Евпатории в возрасте от 35 до 52 лет требовали 8 миллионов рублей в виде оплаты за долги, которые якобы имелись у 28-летнего частного коммерсанта.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты: банковские карты, флеш-носители информации, мобильные телефоны и планшеты.

Теперь фигурантам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Ольга Сурикова