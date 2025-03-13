С начала марта начали действовать изменения в Жилищном кодексе РФ

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, которые касаются проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (ОСС).

Что изменится?

— Уведомление о собрании: Теперь сообщение о проведении ОСС должно быть не только размещено в ГИС ЖКХ, но и доведено до каждого собственника лично (заказным письмом или иным способом, определенным решением ОСС). Также объявление должно быть размещено в общедоступных местах (например, на досках объявлений в подъездах).

— Обращение в УК: Собственники, обладающие не менее чем 10% голосов, смогут обратиться в управляющую организацию или правление ТСЖ для организации ОСС не только в письменной форме, но и через ГИС ЖКХ.

— Информирование через Госуслуги: Информация о проведении ОСС, принятых решениях и протоколах будет автоматически направляться в личный кабинет собственника на Госуслугах.

Если собрание проводится с использованием Государственной информационной системы ЖКХ:

— решения и итоги голосования должны быть размещены в общедоступном месте в доме в течение 10 дней после принятия решений;

— копии протоколов должны храниться в месте, определенном решением ОСС;

— администратор ОСС обязан указать в ГИС ЖКХ СНИЛС каждого собственника.

Сообщения, направляемые через ГИС ЖКХ или Госуслуги, будут считаться юридически значимыми и полученными в момент входа собственника в личный кабинет.