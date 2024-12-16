Жительница Севастополя хотела обманным путем использовать материнский капитал

Вынесен приговор по делу о мошенничестве с материнским капиталом.

Суд признал 45-летнюю жительницу Севастополя виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

В 2015 году ей выдали сертификат на материнский капитал, который можно использовать только для улучшения жилищных условий. Однако, чтобы незаконно «обналичить» средства, она заключила договор займа с кооперативом на строительство дома в Челябинской области, сумма которого соответствовала размеру материнского капитала. В 2018 году Пенсионный фонд перечислил деньги на погашение кредита.

На самом деле женщина не собиралась использовать средства на улучшение жилищных условий и потратила их на личные нужды. Суд назначил ей 1 год условного лишения свободы и удовлетворил иск прокурора о взыскании более 400 тыс. рублей.

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Кристина Ветер