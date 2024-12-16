Севастопольцам сказали, как объехать бухту, когда рейд закрыт

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя рассказали, как объехать бухту, когда погодные условия в городе не позволяют воспользоваться морским пассажирским транспортом.

Во-первых, когда рейд закрыт между площадями Нахимова и Захарова организуется компенсационный автобусный маршрут №150.

Автобус шел без остановок и был в пути примерно час.

Для сравнения: катер в пути 15 минут, а автобус почти час.

Пассажирам это было крайне неудобно, поэтому, услышав просьбы граждан, департамент транспорта ввел наиболее востребованные остановки по пути следования компенсационных рейдовых автобусов.

В зависимости от загруженности дорог и заторов – автобусы следуют по трем маршрутам: через остановку «Памятник Матросу Кошке», через улицу Ревякина или через 5 км Балаклавского шоссе.

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Кристина Ветер