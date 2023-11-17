Жители Учкуевки добиваются демонтажа торчащих из моря кусков железа от старого причала

Жители Северной стороны, пытаются выяснить, кто должен убрать торчащие из песка и воды куски ржавого железа прямо на общественном пляже в Учкуевке. В ответ на запрос телеканала «Первый Севастопольский» в департаменте городского хозяйства Севастополя сообщили, что это зона ответственности госпредприятия «Севэлектроавтотранс имени Круподерова». Именно на его балансе находится участок территории, на которой ранее располагался причал для катеров.

Опасная территория не ограждена. Рядом установлен знак «Опасно! Купание запрещено», который едва заметен, гуляющим вдоль моря. Ранее сюда причаливал катер из Артбухты, но сейчас только ржавое наследие.

В добавили, что территория пляжа закреплена за госучреждением «Парки и скверы» и ранее была передана оператору пляжа ООО «Севквадро». Однако договор о благоустройстве был расторгнут из-за систематических нарушений и прекратил свое действие с 3 ноября 2023 года. Сейчас у пляжа в Учкуевке нет оператора. Однако оговоренная территория в постоянное пользование госучреждению «Парки и скверы» не передавался. За эту территорию отвечает госпредприятие «Севэлектроавтотранс».

Ольга Сурикова