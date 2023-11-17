В Севастополе в ДТП возле Качи пострадали три человека

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 16 ноября 2023 года в 14:34 на подъезде к пгт Кача водитель «ВАЗ 2109» неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и врезался в «ГАЗ».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2109» и два пассажира автомобиля «ГАЗ» получили травмы и доставлены в горбольницу.

Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.

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Ольга Сурикова