Ветераны СВО будут получать инвалидность бессрочно

Ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции, получат возможность не подтверждать инвалидность ежегодно, пишут «Известия».

Теперь при первичном освидетельствовании раненных бойцов на получении инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно.

Боевые множественные травмы значительно отличаются от травм и ампутаций, полученных в гражданской жизни, пояснил изданию нововведения руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка.

По его словам, после ампутации конечностей при ранениях нередко требуется дополнительное лечение и реабилитация занимает больше времени.

«Обучение ходьбе на протезе тоже требует более длительного времени, поскольку необходимо восстановление и других пострадавших при ранении функций организма. Установление инвалидности у таких раненых сразу бессрочно позволит наиболее эффективно заниматься их лечением и восстановлением и в последующем вернуться в активную жизнь», – сказал Дымочка.

Ольга Сурикова