Роддом №1 приютил детский реабилитационый центр

Капитальный ремонт в центре не проводился с 1973 года

В Севастополе детский центр медицинской реабилитации временно переехал в здание родильного дома № 1, сообщает пресс-служба правительства города.

Здание самого детского центра, которое находится по адресу проспект Октябрьской Революции, 45, еще 1973 года постройки. И с этого времени капитальный ремонт там не проводился.

В нем, кроме остальных процедур, с прошлого года еще проводилось восстановление детей и подростков после перенесенной коронавирусной инфекции. По состоянию на конец 2021 года на диспансерном учете состояло 1 853 ребенка, переболевших COVID-19.

Сейчас в здании роддома под реабилитационные мероприятия задействовано три этажа, для детей с ограниченными возможностями работает лифт. В центре установлено современное оборудование. Учреждение рассчитано на 88 посещений в сутки.

После завершения капитального ремонта Детский центр медицинской реабилитации вернется в старое здание.

Напомним, ранее проведения ремонта в Детском центре медицинской реабилитации добивалась прокуратура Севастополя.

Ольга Сурикова